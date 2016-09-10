宜蘭孔廟愛心便當聚集街友 住戶要求換地方發

2016-09-10 17:46

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭孔廟自6月起，成為善心人士發送午餐給弱勢家庭與街友的場地，但住戶質疑此舉造成環境髒亂，且有安全疑慮，引起反彈聲浪，要求遷移他處發放，否則將在28日祭孔活動當天拉白布條抗議；宜蘭縣政府民政處表示，會加強溝通。

宜蘭市愛心便當發放地點，原本在宜蘭中山公園，後由縣府安排到宜蘭孔廟，由不同善心人士提供，發送時間為每週二至週六中午，每天供給100多個，領取者包括弱勢家庭與為數不少的街友，由於中秋節將至，今天並加發月餅提前賀節。

但因幾乎每天中午都會有大批街友聚集在孔廟，附近住戶對此相當不滿。張姓居民說，街友領取便當時大聲喧嘩，有些人吃完便當後亂丟餐盒，或是吃飽後席地而睡，人數愈聚愈多，宛如變成街友集會所，他和女兒過去習慣夜間散步，現在入夜後足不出戶，「怎麼變這樣？」

「我主張遷走！」宜蘭縣議員黃定和表示，宜蘭孔廟緊鄰住宅區、學校，街友在此趴趴走，住戶與家長很不放心，除了有治安疑慮，亂丟餐盒也會引來流浪貓狗覓食，主張發放地點不妨移到宜蘭社福館，那裡有寬闊空間、盥洗設備，街友如有需求，縣府社會處人員也可就近服務。

宜蘭縣政府民政處認為，愛心便當發放地點在宜蘭孔廟內，與旁邊住家有圍牆相隔，發放時間只有1個多小時，圍牆外音量約50分貝，不致於打擾住戶生活起居，未來會請愛心人士做好人員進出動線管制，儘量不要逗留，至於是否移往其他地方發便當，民政處將聽取各界意見後研議。

相關影音