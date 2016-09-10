中客團火燒車 導遊、旅客一氧化碳中毒後被燒死

2016-09-10 16:56

［記者鄭淑婷、余瑞仁、周敏鴻／桃園報導］桃園地檢署召開中客團火燒車26死偵結記者會，找到蘇明成於嘉義市西區中興路「順力加油站」，變裝及攜帶油桶購買汽油的畫面，等到中客團行程最後一天，行駛在國道二號時將分裝好的汽油，潑灑在駕駛座、導遊座、前側門地板上，再持打火機引火，火勢瞬間燒及蘇明成全身導致他失能，車子持續執行行駛到西向2.8公里轉彎處，撞上內側車道再撞擊100公尺外的外側車道。

法務部法醫研究所解剖蘇明成、導遊鄭焜文及24名中客遺體，經鑑定顯示蘇明成體內吐氣酒精換算1.075，全身100%達四級燒傷，體內僅有少量一氧化碳，證實蘇明成是遭活活燒死，而導遊、中客體內卻含有高量的一氧化碳濃度，研判是一氧化碳中毒或嗆暈後被火灼身。

檢方調查，蘇明成開車時有怪癖，他拒絕導遊坐在駕駛座旁的導遊座，出車時都把導遊趕到乘客座，因此，他酒後駕車無法在第一時間被發現。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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