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性侵印尼女看護工 謝姓雇主逃了！

2016-09-10  16:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕性侵害印尼女看護工的謝姓雇主，昨天在警察馳抵前，已得到消息逃逸，太平警分局今天中午拘提未果，目前調閱資料追捕中，檢察官並於下午趕赴印尼辦事處偵訊被害的女看護工，至於謝姓雇主為何能得知警方趕來的消息，而能迅速逃逸？警方正追究中，不排除是仲介公司洩露。

台中市警局太平分局指出，昨天太平警方是接獲台中市政府1955（外籍勞工24小時諮詢保護專線）通報，由該分局宏龍派出所的所長，親自帶領員警去找謝姓雇主與被害女看護工，抵達時，仲介公司的人員已經到了（仲介公司則宣稱，警察比仲介先到），現場有被害人、仲介公司人員，卻不見患病需要看護工的謝姓雇主（58歲），

太平警方今天中午再度拘人，仍不見謝男蹤跡，檢察官並由太平分局偵查隊陪同，趕赴印尼辦事處偵訊女看護工，太平警方也動員至少4組人力，要在最短時間內緝捕謝嫌。

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  • 性侵害印尼女看護工的謝姓雇主，第一時間就潛逃，檢警拘提中。（記者張瑞楨翻攝）

    性侵害印尼女看護工的謝姓雇主，第一時間就潛逃，檢警拘提中。（記者張瑞楨翻攝）

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