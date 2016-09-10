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厲害！皮夾掉網咖不見 警不到3小時找回

2016-09-10  16:31

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣彭姓男子把皮夾掉在網咖裡，他回頭去找發現不見了，竹東派出所警員彭均翊受理報案後查出是同時在網咖裡的蔡姓男子順手牽羊，不到3小時就幫彭男找回皮包。

「謝謝你們這麼快就幫我把皮包找回來，你們警察真是厲害！」彭男找回自己的皮夾後，對於一時心生貪念的蔡男（18歲）不忍苛責也就沒打算提告，但竊盜是公訴罪，警方還是在今天將蔡男依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，彭男9日中午在竹東鎮1家網咖消費時，一度離開座位去上廁所，坐他隔壁的蔡男趁此機會把他放在桌上的皮夾拿走，彭男離開網咖後發現自己的皮夾不見了，下午就向警方報案。

負責調閱監視器畫面的彭均翊，查出蔡男犯罪影像的同時，也將嫌犯的面容牢牢記在腦海裡，他傍晚出門巡邏時，就在網咖所在的街道上發現蔡男「很眼熟」，立刻上前盤查，結果對方坦承行竊且乖乖交出皮包，從彭男報案到找回皮包的時間不到3小時。

蔡男說，他國中畢業後以打零工維生，收入相當微薄，看到彭男的皮夾就一時衝動拿起來放在身上，想下班後拿裡面的錢去買些零食吃，沒想到還沒打開皮夾看有裡面多少錢，就被警方逮捕。

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  • 新竹縣竹東派出所警員彭均翊牢記監視器畫面裡的嫌犯面容，迅速幫失主找回皮夾。（圖由警方提供）

    新竹縣竹東派出所警員彭均翊牢記監視器畫面裡的嫌犯面容，迅速幫失主找回皮夾。（圖由警方提供）

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