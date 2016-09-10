寶可夢變代號 詐騙集團假綁架騙得345萬

2016-09-10 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名孫姓男子（20歲），專門以假綁架取贖款的方式，向被害人恐嚇家中子女遭綁要求贖金，並利用「精靈寶可夢」作為犯案時聯繫的代號，總共犯下11起案件，得手金額高達345萬元。

綜合媒體報導，警方表示，孫男近期在桃園地區的網咖吸收在校未成年少年，每收一筆詐騙款項，學生就可抽2%傭金。並利用他們作為車手前往取款，每個車手都有一個「寶可夢」代號，一顆「糖果」代表1萬元，例如取得30萬元贖金，車手就會回報「我是皮卡丘，我拿到30顆糖果了」。警方掌握情資後，將孫男等10人逮捕到案，訊後將孫男依詐欺、恐嚇取財移送法辦，另外9名少年則依法送少年法庭收容。

據《蘋果日報》指出，警方發現，該集團先經由中國機房打電話，聲稱被害人子女遭綁架，並恐嚇其不得報警，再派遣少年前往收取贖金。其中最年輕的少年年僅15歲，因少年都未成年，所以取款方式都是透過大眾運輸工具，最遠的還搭火車跑到屏東取款，最高得手贖金高達80萬元。警方呼籲，應注意家中未成年少年，避免誤入歧途。

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