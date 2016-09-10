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中客團火燒車案駕駛列被告 200萬理賠金恐追回

中客團遊覽車火燒車釀26死案今偵結，認定駕駛蘇明成預謀自焚。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2016-09-10  16:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧遊客團火燒車釀26死案，桃園地檢署於今天公布偵結報告，並召開記者會說明，檢方將53歲駕駛蘇明成列為殺人罪被告，但蘇男已於火燒車時喪命，依法予以不起訴結案，蘇明成200萬元意外險理賠金將被追回。

鉅龍旅行社承辦中國遼寧24人旅遊團，7月19日結束台灣旅遊搭乘玫瑰石通運公司遊覽車，準備前往桃園機場前在國道2號西向2.8公里處發生火燒車事故，造成24名中國遊客、台籍導遊鄭焜文、駕駛蘇明成，共26人死亡。

桃園地檢署檢察官經調查及相關卷證送驗後，火災鑑定報告認定起火點在駕駛艙，但鑑識人員並未發現有電線短路走火現象，轉向朝人為因素調查。

法醫解剖蘇明成遺體後發現，他的血液、尿液及胃裡的分泌物皆有高量的酒精成分，蘇明成體內酒精換算吐氣濃度達1.075，並發現他在事發前曾涉及性侵案，上訴後卻在6月遭駁回，判入獄5年，曾向家人透露輕生念頭，檢方認定全案是因蘇明成引火自焚而肇禍。

檢方依證據研判，蘇明成恐為計畫性預謀自焚，潑灑汽油縱火後，讓全車無逃生可能，造成車內25人和他一起陪葬，將他列為殺人罪被告，但因他已過世，最後以不起訴結案。

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