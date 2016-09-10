議員質疑柯P喬人事案 柯：政策指示

2016-09-10 16:28

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議員鍾小平今天早上召開記者會，提到柯文哲要求教育局長湯志民去「喬」北市中山國中前音樂教師蕭曉玲復職案，但湯不願意，反由副局長曾燦金出面；對此，柯稍晚受訪表示，自己要表明態度，只是「政策指示」，且蕭曉玲案牽涉「轉型正義」，他只是要求同仁不要溯及既往，過去的事情有錯誤就不要再發生。

媒體問及，鍾小平是否想藉此打響罷免、瀆職柯文哲的提議？對此，柯略為不屑地說，「算了，要打他的知名度就讓他去吧！」柯也提到，法院判決確定，卻遭監察院糾正，法務部要市府自行解決，「大家都不願意負責。」

柯說，教育局今天會有初步簽文，且蕭曉玲案和「轉型正義」有關，他認為，最重要的是過去發生的事情如果有錯誤，就不要再發生，他和教育局溝通，傳到下面不知道變成怎樣，不過教育局已修改不適任教師的標準作業程序，確保類似案件不會再發生。

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