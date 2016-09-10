議員質疑柯P喬人事案 柯：政策指示
2016-09-10 16:28
〔記者郭逸／台北報導〕台北市議員鍾小平今天早上召開記者會，提到柯文哲要求教育局長湯志民去「喬」北市中山國中前音樂教師蕭曉玲復職案，但湯不願意，反由副局長曾燦金出面；對此，柯稍晚受訪表示，自己要表明態度，只是「政策指示」，且蕭曉玲案牽涉「轉型正義」，他只是要求同仁不要溯及既往，過去的事情有錯誤就不要再發生。
媒體問及，鍾小平是否想藉此打響罷免、瀆職柯文哲的提議？對此，柯略為不屑地說，「算了，要打他的知名度就讓他去吧！」柯也提到，法院判決確定，卻遭監察院糾正，法務部要市府自行解決，「大家都不願意負責。」
柯說，教育局今天會有初步簽文，且蕭曉玲案和「轉型正義」有關，他認為，最重要的是過去發生的事情如果有錯誤，就不要再發生，他和教育局溝通，傳到下面不知道變成怎樣，不過教育局已修改不適任教師的標準作業程序，確保類似案件不會再發生。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 丟臉丟到國外！台雇主性侵印尼女外勞畫面曝光
- 自拍遭性侵影片求救 女外勞崩潰割腕
- 雙槍客不敵飛毛腿員警 雨中競跑500公尺栽了！
- 中客團火燒車案偵結 司機縱火自殺釀26死
- 黃琪扮名媛唬飯店 低價住頂級套房
網友回應
熱門新聞
- MLB》跪地牽制飆135公里 洋基菜鳥讓跑者嚇傻（影音）
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/9賽果）
- 可能搭檔選黨主席？ 吳敦義、郝龍斌訪美合體
- 苓子林中排易淹 農民促疏浚
- MLB》馬丁尼茲勝利轟退金鶯 老虎並列外卡第二
- 苗縣府融資平台42億用罄 包商請無款
- 祕婚陳子玄1年 陳建隆：拉著你的手前進
- 南投縣19天8人車禍亡 酒駕占一半
- 同學眼中的正妹老師 竟因為這個與學生車震…
- 爆料公司放假炫佛心 老闆自吹自擂被抓包糗翻
- （影音）不是金馬魔咒啦！李鴻其神隱1年都在幹嘛
- 被鹿鄙視而爆紅 她覺得很不開心......
- MLB》缺席2個月 克蕭仍寫123年超鬼神紀錄
- 環署修法提PM2.5管制 環團批啟動門檻過高
- 敬師金禮券 老師發起捐弱勢童
- （影音）「霍心CP」婚後首同台 表情誇張聊不停
- 台東災後改造招牌 縣府今、明辦設計工作坊
- 崁頂焚化爐頻出包 縣府評估解約
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves NT$30bn tourism industry loans
- 台電掛3大保證 進駐屏縣府推綠能
- NBA》新勇士已臻完美？ 柯爾透露有弱點
- 電影行銷屏東 8團隊進駐取景
- MLB》達比修飆9K 崔哥致勝轟險勝天使
- 好想回歸DC！安海瑟薇還想再扮「貓女」
- 大巨蛋暫不解約 綠議員痛批：柯已信用破產
- 樂美館上櫃案 樂陞宣布撤件
- 國際奧林匹亞機器人總決賽 決戰大葉大學
- NBA》入選名人堂 艾佛森演說又淚崩
- 無論男女都要知道！精液的12個真相...
- 齊國因親秦滅亡 呂秋遠以戰國歷史諷兩岸關係
- 曹西平槓上製作單位 爆氣 「我就是有個性的資深藝人」！
- 另類入學訓練 穿越劇變裝迎新生
- 中客團火燒車案 駕駛蘇明成可能列殺人被告
- 鳳山黃埔新村 全國首座全區保留眷村
- 小威這一敗好傷 球后拱手讓人
- 舒淇婚後首秀 搭台鐵壁咚調情謝霆鋒
- 竹市公立幼兒園增班 兩年來增600名
- 楊冪護女心切 「打死不帶寶寶上真人秀」
- 逢甲公園瘋抓寶可夢 市府設封鎖線護草修牆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：議員質疑柯P喬人事案 柯：政策指示
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分