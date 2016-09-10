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兩竊賊洗劫仙公廟難逃「天眼」 監視器露行蹤

2016-09-10  16:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子賴奕帆夥同友人陳志成，今年1月中旬到基隆某仙公廟，向許姓廟公借插頭充電，正要外出購物的許姓廟公夫婦，便委託賴、陳兩人顧廟。不料賴男竟趁機偷走廟中20面金牌、手表及金戒指。廟公回來時，負責把風的陳男還通風報信，對賴男大喊：「奕帆，你阿伯回來了！」，兩人隨後騎車逃逸。基隆地方法院今日分別判處賴、陳兩人有期徒刑8個月、7個月。

判決書指出，賴男向不知情的友人商借機車，載著陳志成到仙公廟打探，發現廟中只有廟公夫婦，便佯裝要借插座充電。許姓廟公剛好要外出，見賴男長相老實，便將廟交給賴、陳兩人暫時看顧。

賴男見廟公離去，立即進入廟內及廟公休憩的地方，翻箱倒櫃，找到20面神明金牌、廟公的金戒指及名錶；陳男則在廟外把風，一見廟公回來，立刻大喊：「奕帆，你阿伯回來了！」，賴男拿著到手的贓物，騎上機車與陳男逃走。

許姓廟公見金牌失竊，才知所託非人，趕緊報警逮人。

賴男將贓物賣給信二路上一家金飾店，得手2萬餘元，分給把風的陳男7千；警方調閱監視器，查獲賴男犯案的車牌，找到車主，循線將賴、陳2人逮捕歸案。

法官認為，賴男上有老母要養，還有一名高二的女兒靠他照顧，考量他犯後坦承犯行，且月收入僅有2、3萬，依侵入住宅竊盜罪判他有期徒刑8月，沒收犯罪所得；另一名把風的陳男，務農維生，月收入與賴男相仿，犯後也承認犯行，判處7個月徒刑。

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  • 大街小巷到處可見的監視器，協助警方破了不少案件。（資料照，記者林敬倫攝）

    大街小巷到處可見的監視器，協助警方破了不少案件。（資料照，記者林敬倫攝）

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