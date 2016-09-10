雙槍客不敵飛毛腿員警 雨中競跑500公尺栽了！
2016-09-10 15:40
〔記者蔡清華／高雄報導〕楠梓警分局楠梓派出所跆拳教官兼馬拉松長跑健將李家宏獲報查緝一宗槍砲案，嫌犯遇警拔腿狂奔，李家宏展現長跑健將本色，冒雨尾隨一路追逐，嫌犯跑了500多公尺上氣不接下氣癱軟在路邊只好束手就擒，嫌犯認栽且不得不承認「遇上了狠角色！」
楠梓派出所6日18時許，接獲110報案台轉報稱「楠梓區楠梓路一處民宅疑似有2把手槍」，立即調派線上警力，由副所長王龍安率同警員王又立、李家宏火速前往查緝。
抵達現場突見一名男子手持白色小包包從門口衝出往橋頭區方向狂奔逃逸，警員李家宏（本分局跆拳教官，馬拉松長跑健將）馬上在滂沱大雨的夜晚，以飛快速度徒步衝刺追趕王嫌。
另王龍安則駕駛巡邏車在後追緝，過程中發現嫌犯有丟東西的動作，員警在雨中持續加速追趕，終在楠梓路341號前將已上氣不接下氣的嫌犯制伏。
帶嫌犯折返行道上丟包處人指認地上白色、咖啡色袋子，當場從袋子起內出改造手槍2把、子彈10發、空彈殼1發、彈頭兩粒，經查嫌犯為44歲的王姓男子，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。
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