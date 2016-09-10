口湖鄉長選前最後一天 檢警重兵進駐防賄選

2016-09-10 15:19

〔記者陳燦坤／雲林報導〕口湖鄉長補選明天投票，今天候選人陣營紛紛透過各種管道催票，甚至打出棄保牌。檢、警則是重兵進駐，防止暴力、賄選介入選舉，同時加派前導車，避免陣營掃街起衝突。

口湖鄉長補選今天投票，因候選人多達4人，且參選的縣議員林哲凌、蔡孟真及口湖鄉代王溪邊、前口湖農會總幹事呂老乾實力相近，競爭相當激烈，檢、警不敢掉以輕心。雲林地檢署檢察長鄭銘謙及縣警局長黃明昭今天專程前往口湖視察選務，同時針對轄區選情緊繃的口湖分駐所及下崙派出所召開查賄專案會議。

北港警分局偵察隊透露，為防止賄選、暴力介入選舉，縣警局今天支援30名警力蒐證。另外，為避免候選人陣營今晚掃街拜票發生衝突，警方已安排前導車開道，明天則再進駐40人，務求維持選舉公平性。