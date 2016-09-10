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永和住宅大火 疑因客廳鋪了「巧拼」

2016-09-10  15:52

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午1時許，永和區成功路一段16巷一處5樓竄出火舌，路人經過驚嚇報警，警消派出22車前往搶救，所幸屋內無人員受困傷亡，屋主趕回後向警消表示，因為客廳地板為了孫子鋪設了「泡棉巧拼」，才會燒得這麼嚴重，詳細起火原因仍待調查。

警消到場時，火舌已從5樓鐵窗竄出，人在外的屋主急忙趕回家將鑰匙交給警消進入滅火，燃燒面積約12平方公尺，客廳燒損最嚴重，疑似為電器起火，加上客廳地板鋪滿了易燃的泡棉巧拼，火舌才會如此驚人。附近鄰居看見火舌急忙奪門疏散，所幸無人員傷亡。

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  • 客廳家具全燒毀。（記者陳薏云翻攝）

    客廳家具全燒毀。（記者陳薏云翻攝）

  • 民眾嚇得驚慌疏散。（記者陳薏云攝）

    民眾嚇得驚慌疏散。（記者陳薏云攝）

  • 永和區成功路一段16巷一處5樓竄出火舌，外牆都被燻黑。（記者陳薏云攝）

    永和區成功路一段16巷一處5樓竄出火舌，外牆都被燻黑。（記者陳薏云攝）

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