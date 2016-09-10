警方1小時尋回失車 退休師比大姆指說讚
2016-09-10 15:42
〔記者劉慶侯／台北報導〕張姓退休女老師將腳踏車，停放在台北市萬華區公所前，沒料到卻不翼而飛，由於腳踏車是他生活中，不可或缺的交通工具，連忙向警方報案，警方展現極高效率，不到一小時就尋獲單車，讓張女喜出望外。
警員潘羿甫表示，因自己母親也是退休幼教老師，接獲報案後，即四處調閱周邊監視器畫面，發現有名陌生男子曾移動張老師的腳踏車，雖然無法從畫面中得知最後移置地點，但潘員判斷腳踏車應在不遠處，隨即以失竊地為中心點，以同心圓路線不斷來回穿梭尋找，果然不到1小時，就在區公所後方隱密處，發現失竊腳踏車。
張女滿懷欣喜至派出所領取，不斷感謝警方的努力與辛勞，對警方的高效率及服務的熱誠，更給予高度的肯定及讚許。
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