大鵬灣卡丁車比賽 小車飆速110公里

卡丁車競速激烈，小車飆速可達110公里（記者葉永騫攝）

2016-09-10 15:16

〔記者葉永騫／東港報導〕東港大鵬灣今、明兩天舉行TKOC台灣小型賽車公開賽，共有8個車隊、36台卡丁車參賽，時速最高可達110公里，積分冠軍者將代表台灣參加亞洲盃卡丁車大賽。

TKOC台灣小型賽車公開賽是國內指標性的卡丁車賽事，今年舉行5站的賽事，大鵬灣為第4站，今天下午先進行排名，明天進行正式賽程，積分最高的冠軍將代表台灣參加亞洲盃卡丁車大賽，今年因為受到颱風及下雨的影響，參賽的隊伍比往年少一些只有8隊、36台車，但仍有許多的賽車好手參加，包括亞洲盃第5名的卡丁車好手林岑翰，比賽競爭相當激烈。

TKOC賽車總監陳昱成表示，卡丁車可說是F1賽車入門扎根賽事，因為兩者都必須有車隊後勤、教練等，車速可達110公里，速度相當快，青少年從卡丁車學起，未來就能是F1賽車的要角，自從3年前大鵬灣卡丁車賽車場完成後，國內的賽車水準不斷的提升，許多小朋友也投入學習，這項活動正逐步吸引更多人投入。

為了鼓勵更多人來看卡丁車比賽，民眾只要前往大鵬灣卡丁車場觀賞，不但不收門票，飲料還免費暢飲，歡迎大家來看賽車。