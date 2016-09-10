| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
性侵印尼女看護工 謝姓雇主逃了！
 首頁 > 社會

大鵬灣卡丁車比賽 小車飆速110公里

卡丁車競速激烈，小車飆速可達110公里（記者葉永騫攝）

2016-09-10  15:16

〔記者葉永騫／東港報導〕東港大鵬灣今、明兩天舉行TKOC台灣小型賽車公開賽，共有8個車隊、36台卡丁車參賽，時速最高可達110公里，積分冠軍者將代表台灣參加亞洲盃卡丁車大賽。

TKOC台灣小型賽車公開賽是國內指標性的卡丁車賽事，今年舉行5站的賽事，大鵬灣為第4站，今天下午先進行排名，明天進行正式賽程，積分最高的冠軍將代表台灣參加亞洲盃卡丁車大賽，今年因為受到颱風及下雨的影響，參賽的隊伍比往年少一些只有8隊、36台車，但仍有許多的賽車好手參加，包括亞洲盃第5名的卡丁車好手林岑翰，比賽競爭相當激烈。

TKOC賽車總監陳昱成表示，卡丁車可說是F1賽車入門扎根賽事，因為兩者都必須有車隊後勤、教練等，車速可達110公里，速度相當快，青少年從卡丁車學起，未來就能是F1賽車的要角，自從3年前大鵬灣卡丁車賽車場完成後，國內的賽車水準不斷的提升，許多小朋友也投入學習，這項活動正逐步吸引更多人投入。

為了鼓勵更多人來看卡丁車比賽，民眾只要前往大鵬灣卡丁車場觀賞，不但不收門票，飲料還免費暢飲，歡迎大家來看賽車。

廣告
  • 卡丁車與F1賽車一樣要有堅強的後勤維修人員（記者葉永騫攝）

    卡丁車與F1賽車一樣要有堅強的後勤維修人員（記者葉永騫攝）

  • 卡丁車的競賽也是相當激烈（記者葉永騫攝）

    卡丁車的競賽也是相當激烈（記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： TKOC 卡丁車 大鵬灣 賽車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：大鵬灣卡丁車比賽 小車飆速110公里


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.