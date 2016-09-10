自拍遭性侵影片求救 女外勞崩潰割腕
2016-09-10 14:56
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〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕昨天因被雇主性侵害，而被警方強制帶離的印尼女看護工，今天上午情緒不穩割腕輕生，被緊急送到中山醫學大學附設醫院急救，所幸該女傷口經縫合後已無大礙，目前已被印尼辦事處帶離醫院。
據指出，這名女看護工所屬的仲介公司，本月初就發現她可能被性侵害，詢問她本人時，她說，想要再蒐集更多的證據報警，仲介公司人員遂與她相約，預計於昨天傍晚帶她離開雇主，不料，她於昨天下午自己打電話到性侵害防制專線，由社工人員報警。
昨天傍晚6時40分，仲介公司抵達雇主處，警方也早一步抵達，仲介公司人員遂陪同女看護工到警局，不過，她的情緒太激動，無法詢問筆錄，到了昨天深夜10時，因「全身癱軟」送803醫院急救，晚間於收容單位過夜。
到了今天上午，她無法製作筆錄，且情緒不穩割腕輕生，被送到中山醫學大學附設醫院急救，警方並於今天中午拘提雇主到案說明。
中山附醫表示，該名印尼女看護工今（10日）早上11點在印尼辦事處人事陪同下就醫，左手腕有多道割腕傷口，傷口大多表淺，較深的傷口經縫合數針後已無大礙，在下午1點由印尼辦事處人員帶離醫院。
台中市這名印尼女看護工，由於不堪被男雇主性侵害，用手機拍攝雇主猥褻與性侵害的過程，而錄影畫面已被傳送到印尼媒體，引發印尼百姓激憤與討論。（15時12分更新）
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