誤認對方詐賭揮刀傷人 精障男遭判4年
2016-09-10 15:46
［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣罹患精神疾病林姓男子，誤認許姓男子詐賭，買2把刀藏褲襠，再喝2瓶米酒壯膽，持刀朝許男頸部刺殺，大喊「給你死」。傷者送醫保住性命，林男犯殺人未遂罪被判4年，並應於執行前入相當處所監護2年。
判決書指出，有毒品、竊盜前科的58歲林姓男子，罹患器質性腦徵候群、憂鬱症及酒精戒斷症候群，長期依賴酒精和濫用安眠藥物。酒精使用期間出現幻聽、幻視、被害妄想、暴力行為，辨識能力變差。
去年7月，林姓男子在宜蘭中山公園廁所旁見到許姓男子看人下棋，想起對方曾對他詐賭，萌生殺人犯意，轉往附近五金行，購買2把22公分長的刀子藏放褲襠，喝下米酒藉酒壯膽，3個半小時後返回，發現許男還在原地，趁其不備從後刺殺許的右頸。
旁人見狀奪下刀子，林姓男子取出另一把刀，適時被人攔阻，血流如注的許男被送到醫院急救，幸運撿回一命。警方到場逮捕林男，受傷的許男則否認對林男詐賭。
林男庭訊時供稱，看到許男心緒就不穩定，買刀就是要對付他。宜蘭地方法院合議庭認為，林男有殺人犯意，經台北榮總員山分院精神鑑定，心理測驗落在邊緣性智商程度，因辨識行為能力不足，依法減輕其刑。
地院合議庭認為，林男朝許男右頸揮刀，想致人於死地，幸經旁人阻止並將傷者送醫，被害人才沒有死亡。此舉破壞公共安全與秩序，危害社會安全，審酌林男因罹病而產生精神病性狀，控制力差，易誤解他人想法，併予宣告執行前令入相當處所監護，接受適當治療，全案可上訴。
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