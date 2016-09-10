埔里七旬婦人離奇墜樓 命危

2016-09-10 14:52

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮建國路今天中午發生獨居老婦人離奇墜樓意外，71歲游姓婦人被發現掉落隔壁鄰居加蓋後院，上方採光罩則撞破一個大洞，由於婦人頭部重創，顱內出血，經送醫急救，尚未脫離險境。警方表示，詳細意外發生原因，還要進一步調查釐清。

警方調查，71歲游姓婦人獨居，今天上午10時至11時左右，隔壁鄰居說，曾聽到婦人在住處2樓後陽台刷洗的聲音，因婦人常會打掃家中，原本不以為意，但水聲持續許久，才覺得不對勁，當時也有其他鄰居聽到「碰」的一聲，好像有東西掉落，聯繫婦人兒子回家探視，但大門反鎖又無人應門，最後才發現婦人已經倒臥隔壁後院，趕緊打119送醫急救，婦人頭部受創，顱內出血昏迷，有生命危險。

警方調查，婦人雖獨居，但子女常回來探視，篤性佛教，為人和藹開朗，與鄰居互動良好，尋短可能性不高，被步研判婦人可能為了撿拾掉落在採光罩上的麻布袋，因此從自家2樓冒險跨越欄杆，不慎踩破年久失修的採光罩而墜落地面，詳細原因還要進一步調查釐清。