| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
性侵印尼女看護工 謝姓雇主逃了！
 首頁 > 社會

埔里七旬婦人離奇墜樓 命危

2016-09-10  14:52

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮建國路今天中午發生獨居老婦人離奇墜樓意外，71歲游姓婦人被發現掉落隔壁鄰居加蓋後院，上方採光罩則撞破一個大洞，由於婦人頭部重創，顱內出血，經送醫急救，尚未脫離險境。警方表示，詳細意外發生原因，還要進一步調查釐清。

警方調查，71歲游姓婦人獨居，今天上午10時至11時左右，隔壁鄰居說，曾聽到婦人在住處2樓後陽台刷洗的聲音，因婦人常會打掃家中，原本不以為意，但水聲持續許久，才覺得不對勁，當時也有其他鄰居聽到「碰」的一聲，好像有東西掉落，聯繫婦人兒子回家探視，但大門反鎖又無人應門，最後才發現婦人已經倒臥隔壁後院，趕緊打119送醫急救，婦人頭部受創，顱內出血昏迷，有生命危險。

警方調查，婦人雖獨居，但子女常回來探視，篤性佛教，為人和藹開朗，與鄰居互動良好，尋短可能性不高，被步研判婦人可能為了撿拾掉落在採光罩上的麻布袋，因此從自家2樓冒險跨越欄杆，不慎踩破年久失修的採光罩而墜落地面，詳細原因還要進一步調查釐清。

廣告
  • 埔里鎮住在2樓的71歲游姓婦人被人發現墜落隔壁鄰居的後院，頭部重傷，送醫急救。（記者佟振國攝）

    埔里鎮住在2樓的71歲游姓婦人被人發現墜落隔壁鄰居的後院，頭部重傷，送醫急救。（記者佟振國攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜樓 獨居老人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：埔里七旬婦人離奇墜樓 命危


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.