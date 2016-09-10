| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
性侵印尼女看護工 謝姓雇主逃了！
 首頁 > 社會

淘寶買東西轉售未注意真假 小心吃上官司

2016-09-10  15:48

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名江姓女子上中國淘寶網購買印有「NEW ERA」商標的外套後，在台灣的PChome轉售，被商標持有者美商新時代冠帽公司發現，利用王姓男子的名義，上網購得以620元購得外套後，送交鑑定，認定為仿冒品，對江女提出告訴。基隆地檢署今依違反商標法，將江女起訴。

江女偵訊時則向檢察官表示，並不知道販售的是仿冒品，也不知道外套有版權問題，並提供自己在淘寶網購買的紀錄，證明自己購買來源。

檢察官則認定，江女未查證商品真偽，便公開販售牟利已經觸犯商標法，將她起訴。

律師柯林宏指出，網路無國界常會有貿易行為發生，案件中的江女因為在中國淘寶網購買商品轉售，卻未盡到查證責任，所以才會被廠商提告；若江女在購買時，中國的商家也標註是真、正品，但卻寄出仿冒品給買家的話，江女也能對中國商家提出告訴，只是跨海官司恐不敷成本，呼籲民眾若要上網購買商品轉售，一定要注意來源是否正常，有無真品證明，以免吃上官司。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 仿冒品 商標法 版權
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：淘寶買東西轉售未注意真假 小心吃上官司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.