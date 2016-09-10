淘寶買東西轉售未注意真假 小心吃上官司

2016-09-10 15:48

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名江姓女子上中國淘寶網購買印有「NEW ERA」商標的外套後，在台灣的PChome轉售，被商標持有者美商新時代冠帽公司發現，利用王姓男子的名義，上網購得以620元購得外套後，送交鑑定，認定為仿冒品，對江女提出告訴。基隆地檢署今依違反商標法，將江女起訴。

江女偵訊時則向檢察官表示，並不知道販售的是仿冒品，也不知道外套有版權問題，並提供自己在淘寶網購買的紀錄，證明自己購買來源。

檢察官則認定，江女未查證商品真偽，便公開販售牟利已經觸犯商標法，將她起訴。

律師柯林宏指出，網路無國界常會有貿易行為發生，案件中的江女因為在中國淘寶網購買商品轉售，卻未盡到查證責任，所以才會被廠商提告；若江女在購買時，中國的商家也標註是真、正品，但卻寄出仿冒品給買家的話，江女也能對中國商家提出告訴，只是跨海官司恐不敷成本，呼籲民眾若要上網購買商品轉售，一定要注意來源是否正常，有無真品證明，以免吃上官司。