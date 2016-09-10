吸收高中生暑期打工 警破少年詐騙車手集團
2016-09-10 15:26
〔記者邱俊福／台北報導〕20歲男子孫世泓，涉嫌專門以暑期打工名義，在網咖、交友網站吸收高中或中輟生，替「假綁架」詐騙集團，出面到各地向被害人收取贓款，案經刑事局偵四大隊第二隊長期蒐證後，今天宣布偵破，逮捕孫嫌與其旗下9名少年到案。
警方說，孫嫌為北部詐欺車手集團重要成員，趁暑假期間於網咖或交友平台吸收桃園市平鎮區、中壢區一帶少年，謊稱是打工，協助收帳，實則卻是擔任詐欺集團取款車手，初估該集團從今天7月起至8月間，在全國就犯下11件假綁架詐欺案，車手依照藏身中國地區電信詐欺集團上游指示，搭乘火車到各地後，搭計程車至指定地點取贓款，北至宜蘭、南至屏東，得手約345萬元。
經分析，落網的9名少年，有2人為中輟生，其餘皆是在學高中生，大部分都是單親家庭與隔代教養家庭，平時混跡網咖，不知道是從事詐騙，有名少年嫌犯經通知扶養的奶奶到場時，奶奶還氣得當場賞巴掌，怒斥「竟然給我當騙子」。
每次取款得手，遙控的孫嫌分得百分之3，把風與出面取款的車手，分別分得百分之1與百分之2。
警方是在接獲報案後，經1個月偵查，調閱通聯及路口監視器交叉比對，鎖定孫等人追查，前天展開查緝逮捕孫嫌等10人到案，孫嫌依詐欺罪移送屏東地檢署偵辦，少年則送少年法庭審理。
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