稱「天然的尚好」 警連鎖咖啡店內逮毒販

2016-09-10 14:55

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市北投分局據報，張、高及王姓男子，打著「天然的尚好」鼓勵毒蟲別再用摻有化學成分的毒品，多多使用天然的大麻，並利用知名連鎖咖啡店的人潮，趁機在店內交易毒品，警方前往埋伏，將3人一網打盡，並查獲545公克來不及賣出的大麻，全案依毒品罪送辦。

北投警方上個月在北市忠孝東路，查獲梁姓男子非法持有大麻花，梁嫌供稱，自今年2月起，透過手機通訊軟體「微信」及「臉書」，向化名「RICK LEE」的男子，每次以1200元買1公克大麻花，直到8月初被逮為止，已交易數十次，警方深入追查，發現張姓男子等人涉有重嫌，於是展開跟監。

警方監聽時，發現張嫌等人又要交易，3天前和刑事局偵查第四大隊第二隊、北市刑大偵七隊一同前往北市南京東路三段的星巴克咖啡店內埋伏，果然查獲張、高及王等3人帶著大麻前往，當場起出5大包、重545.2公克的大麻，全案依違反毒品危害防制條例，將3嫌移送台北地檢署。

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