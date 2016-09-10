14人對上持槍3人GG了 麻豆警快打部隊全逮

2016-09-10 14:42

〔記者楊金城／台南報導〕22歲李姓男子因爭風吃醋，找來友人助陣，14人對上24歲林姓男子一方3人，昨晚在麻善大橋防汛道路談判，結果GG了，因為林男和21歲楊姓友人持2把改造手槍強壓14人，麻豆警分局獲報，出動快打部隊將17人全部逮回，除2把改造手槍外，另查獲23顆子彈，今天下午將持槍的林、楊和打人的李嫌等3人移送台南地檢署偵辦。

麻豆分局長王森瑒說，麻豆警方9日晚間9點，接獲民眾報案，指麻善大橋的曾文溪畔有鬥毆情事，總爺派出所長孫士峰抵達後，發現現場加看熱鬧的有20多位年輕人，將狀況回報分局，警方立即派遣偵查隊副隊長林芳正和快打部隊22名警力，在13分鐘內到達現場壓制，除將滋事的17名男女全部帶回分局查辦，並漏夜搜查，直到上午才在2公里外找到楊嫌丟棄的2把手槍和子彈8顆。

警方調查，住在學甲的李男和林男的16歲堂弟，為了1名女子爭風吃醋，雙方相約昨晚9時在麻豆曾文溪畔談判，李男14人對上林男3人，原本以為穩操勝券，沒想到出拳打傷林男的堂弟後，林男立刻亮槍指向李男等人，李男嚇得不敢動，其他部份友人則轉身逃走。

優勢警力抵達後，林芳正嚇令李男說明情況，李男說，他打傷林男弟弟被捉應該，但林男拿槍恫嚇要怎麼辦？

警方追問槍枝下落，林男才供稱和楊男各持1把槍，並將槍枝交給楊男，在警力未全部抵達前，趁隙把槍枝攜離丟棄曾文溪河床。

台南市警局局長黃宗仁到麻豆分局慰勞有功人員，對這次快打部隊反應快速，緝獲槍彈，表達肯定。

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