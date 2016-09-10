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性侵印尼女看護工 謝姓雇主逃了！
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男子撂人談判反被砍 警逮3名持刀惡少

2016-09-10  15:17

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市游姓夜校休學生，懷疑女友被新竹縣另所私立學校吳姓男學生追求，9月初約對方談判，沒想到對方竟放他鴿子，一氣之下將對方機車座墊割破，7日晚間相約在市區談判，結果游男休學生找來2名學弟助陣，竟被對方持刀埋伏，2名學弟遭砍斷手指幸送醫後無大礙，警方循線追查到吳姓、廖姓少年涉案，訊後依傷害罪嫌函辦。

警方表示，這名休學中的游姓夜校生因深夜未歸，由家長通報校方，結果發現游男與2名學弟與新竹縣某私立高中吳姓學生談判，在過程中疑似遭對方人馬持刀埋伏亂砍，其中幫忙助陣的學弟手指被砍斷，另名學弟也受傷，演變成街頭鬥毆，雙方人馬都有掛彩。

休學中的游男看到學弟被砍，昨天晚間雙方又撂人要進行談判，校方接獲情報，向派出所報案，還好警方加派人力巡邏，雙方人馬見大批警力前來，才匆匆離去。

警方表示，已根據監視器追查其他涉案少年，並陸續傳喚到案，目前已將涉案的吳姓、廖姓少年，偵訊後依傷害罪嫌函辦。

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  • 游男與2名學弟與新竹縣某私立高中吳姓學生談判，在過程中疑似遭對方人馬持刀埋伏亂砍，其中幫忙助陣的學弟手指被砍斷，另名學弟也受傷，演變成街頭鬥毆，雙方人馬都有掛彩。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者吳仁捷攝）

    游男與2名學弟與新竹縣某私立高中吳姓學生談判，在過程中疑似遭對方人馬持刀埋伏亂砍，其中幫忙助陣的學弟手指被砍斷，另名學弟也受傷，演變成街頭鬥毆，雙方人馬都有掛彩。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者吳仁捷攝）

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