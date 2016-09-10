要命巧合！走失20日牛車伯搜尋中

2016-09-10 14:17

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕8月15日自嘉義縣新港鄉月眉潭家中騎腳踏車出門後，就音訊全無的「牛車伯」郭姓老翁，其腳踏車及鞋子8日在大林鎮大埔美派出所轄區被發現，嘉義縣救難協會隨即發動一波波搜尋行動，但截至今天中午仍無所獲，由於腳踏車尋獲處附近，曾發生老人迷失死亡事件，一直找不到郭翁，家屬心急如焚。

101年12月17日，嘉義市蔡老先生騎腳踏車要到新港訪友，自此人間蒸發，家屬遍尋不著，最後除祭出10萬獎金，並到嘉義市中山路圓環舉牌，透過媒體發佈協尋，結果翌年1月18日，在民雄鄉與大林鎮交界的葉子寮，一位農民在其果園中發現蔡翁腳踏車，嘉義救協開始擴大搜尋數日，最終在葉子寮溪尋獲已死亡多日的蔡翁。

由於牛車伯腳踏車尋獲處，與蔡翁腳踏車所置放的果園，相距只有數公里，而且蔡翁是在往新港途中失聯，郭翁則是自新港家中出發後失蹤，加上兩人都是老先生、騎腳踏車、從新港新民路走164縣道、葉子寮、腳踏車尋獲點都是很難上去的高點、失蹤多日後才找到腳踏車等諸多巧合，連救難人員都直呼有些毛骨悚然。