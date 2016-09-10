| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
性侵印尼女看護工 謝姓雇主逃了！
 首頁 > 社會

要命巧合！走失20日牛車伯搜尋中

2016-09-10  14:17

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕8月15日自嘉義縣新港鄉月眉潭家中騎腳踏車出門後，就音訊全無的「牛車伯」郭姓老翁，其腳踏車及鞋子8日在大林鎮大埔美派出所轄區被發現，嘉義縣救難協會隨即發動一波波搜尋行動，但截至今天中午仍無所獲，由於腳踏車尋獲處附近，曾發生老人迷失死亡事件，一直找不到郭翁，家屬心急如焚。

101年12月17日，嘉義市蔡老先生騎腳踏車要到新港訪友，自此人間蒸發，家屬遍尋不著，最後除祭出10萬獎金，並到嘉義市中山路圓環舉牌，透過媒體發佈協尋，結果翌年1月18日，在民雄鄉與大林鎮交界的葉子寮，一位農民在其果園中發現蔡翁腳踏車，嘉義救協開始擴大搜尋數日，最終在葉子寮溪尋獲已死亡多日的蔡翁。

由於牛車伯腳踏車尋獲處，與蔡翁腳踏車所置放的果園，相距只有數公里，而且蔡翁是在往新港途中失聯，郭翁則是自新港家中出發後失蹤，加上兩人都是老先生、騎腳踏車、從新港新民路走164縣道、葉子寮、腳踏車尋獲點都是很難上去的高點、失蹤多日後才找到腳踏車等諸多巧合，連救難人員都直呼有些毛骨悚然。

廣告
  • 嘉義縣救難協會人員搜尋失蹤半個月的「牛車伯」郭姓老翁。（嘉義縣救難協會提供）

    嘉義縣救難協會人員搜尋失蹤半個月的「牛車伯」郭姓老翁。（嘉義縣救難協會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 失蹤 走失老人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：要命巧合！走失20日牛車伯搜尋中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.