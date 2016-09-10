大貨車逆向連環撞 1燒死3傷

2016-09-10 13:54

〔記者陳賢義／台東報導〕台東南迴台9線428公里路段今午發生死亡車禍，1輛南下大貨車疑因逆向超車衝撞對向自小客車，2車瞬間起火燃燒，波及北上1輛休旅車，自小客車駕駛受困，活活被燒死，另輛及時閃過大貨車的休旅車，車上4人3人受輕傷，送醫無礙，翔實肇事原因及責任歸屬警方調查釐清。

這起交通事故發生在今日中午12時27分許，1輛載送食品的大貨車行經台9線428公里路段，疑因不當逆向超車，衝撞1輛北上自小客車，後方休旅車不及閃避續追撞，所幸駕駛反應靈敏，撞上自小客後立即轉向越過大貨車，嗄然停置在對道路旁。

3車連環撞，轟然巨響引燃大貨及自小客車，警消人員據報趕，立即拉起泡沫水線迅速控制火勢及撲滅，但受困自小客駕駛，已當場被熊熊烈火燒死在車內。突發事故造成往返車輛受阻，雙向回堵車龍綿延長達2公里。