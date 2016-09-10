販毒嫌犯揚言拚死到底 警方佈線逮捕

2016-09-10 14:02

〔記者林孟婷／台南報導〕

綽號「大摳呆」的王姓嫌犯，夥同另一名綽號「跛腳王」的王姓嫌犯，以高檔跑車代步，相互掩護販毒維生，自吹販賣台南最高檔毒品，甚至對外揚言「如遇警察圍捕，絕對與警察拚死到底」，行徑囂張，9日遭佈線多時的警方逮捕。

警方指出，嫌犯在台南市中西區、永康及東區等地區，推銷1千至3千元的小包毒品，再經由毒蟲相互介紹「拓展銷路」，且對外宣稱營業時間24小時不間斷，交易地點特地選在超商前。

新化警分局接獲線報後組成專案小組，針對綽號「大摳呆」王姓嫌犯（59年次）實施現地跟監蒐證，並清查其交友情形，得知王嫌爲逃避警方追緝，經常更換通訊聯絡行動電話及交通工具。

警方見時機成熟，前往中西區販毒地點執行逮捕行動，在王嫌所駕駛的高檔渦輪跑車旁埋伏多時、忍受風吹雨淋，當身材壯碩的「大摳呆」出現時，多位身手矯健幹員立即一擁而上，將其撂倒合力制伏，在旁的「跛腳王」（66年次）則在警力優勢下無力抵抗。

警方當場查獲海洛因9.64公克、安非他命46.9公克、販毒通訊聯絡的行動電話4具（含SIM卡）、販毒不法所得新台幣1萬9千元、電子磅秤、小夾鏈袋、安非他命吸食工具等證物，警方隨即將兩名嫌犯移送法辦。