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夫妻檔偷排廢油 男子遭收押

2016-09-10  13:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化錢姓夫婦於上月18日深夜時，鬼祟的開著大貨車載著不明廢油，來到彰濱工業區崙尾灣海堤處，趁著夜深人靜時將不明廢油倒在海灘，可是被附近民眾發覺，趕緊報請安檢人員，當場被海巡署四一大隊人員查獲，錢男依違反廢棄物清理法送往彰化地檢署偵辦，檢方訊後今日向彰化地院聲請羈押禁見被告獲准。

檢方查出，39歲錢男所載運的不明廢棄油品，是受台中市某陳姓業者委託處理。而陳姓業者也從事廢、機油收購、轉賣等事業，因清洗貯存廢機油之相關設備過程所產生的廢棄液體，應該委託有清除、處理許可證明的業者進行處理，但陳姓業者竟委託無許可證明的錢男任意傾倒。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強說，錢姓夫婦當晚約10點半，載運12桶廢油，每桶50加侖重到場傾倒，海巡人員獲報後前往制止，但是現場已傾倒2桶，通知環保局前往採樣，檢察官訊後認為，錢男違反廢棄物清理法第46條犯嫌重大，且有勾串共犯之虞，今日聲請羈押獲准。

彰化檢方昨日傳喚陳姓業者到案說明，釐清是否具有共犯關係，以及是否有其他不法業者參與，陳男訊後10萬元交保，全案也將擴大偵辦。

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  • 錢男將廢油倒在海灘處，被海巡當場查獲。（記者陳冠備翻攝）

    錢男將廢油倒在海灘處，被海巡當場查獲。（記者陳冠備翻攝）

  • 彰濱工業區崙尾灣海堤處，日前被偷倒廢油。（記者陳冠備翻攝）

    彰濱工業區崙尾灣海堤處，日前被偷倒廢油。（記者陳冠備翻攝）

  • 環保局前來採樣偷倒廢油。（記者陳冠備翻攝）

    環保局前來採樣偷倒廢油。（記者陳冠備翻攝）

  • 錢男開著大貨車，載著12統廢油來到彰濱工業區崙尾灣海堤處偷倒被逮。（記者陳冠備翻攝）

    錢男開著大貨車，載著12統廢油來到彰濱工業區崙尾灣海堤處偷倒被逮。（記者陳冠備翻攝）

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