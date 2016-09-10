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楠梓下水道工地塌陷 1工人遭活埋命危

2016-09-10  12:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕今天上午11時51分高雄市楠梓區藍昌路和大學28街的交叉路口下水道工程發生塌陷意外，一名工人進入約2公尺深的坑道作業，遭塌陷的土石淹埋，經工地工人及消防局救護人員挖掘後，許姓工人挖出來時已無生命跡象。

這處進行中的汙水下水道工程，因下雨已停工兩天，今天早上天氣轉晴，施工單位開怪手進行工程，許姓工人進入已開挖的坑道，探測地層土方，沒想到突然發生崩塌將他活埋。

一旁的工人見狀，慌亂中急忙跳下土坑，利用附近可能找到工具挖掘許男，有人徒手、有人拿水桶，甚至有人拿杯碗挖土。

搶救的工人說：挖了約10幾分鐘挖到許男頭部時，還有微弱的呼吸！不過消防人員趕抵達，一方面持續挖掘，一方面則以怪手拉纜繩，困綁工人的身體，慢慢將他拉出，12時26分將他救上地面時，已無生命跡象，仍將他送醫急救，搶救可能的生機。

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  • 工程怪手加入搶救行列。（記者蔡清華翻攝）

    工程怪手加入搶救行列。（記者蔡清華翻攝）

  • 消防人員入工地搶救。（記者蔡清華翻攝）

    消防人員入工地搶救。（記者蔡清華翻攝）

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