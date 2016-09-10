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高雄下水道工程坍塌 傷者救出無生命跡象

2016-09-10  12:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄楠梓在稍早傳出工安意外，正在進行的下水道工程時因道路突然坍塌，導致工人遭到活埋。

綜合媒體報導，今日上午11時51分，楠梓藍昌路和大學28街交叉路口在進行下水道工程時，現場突然發生塌陷意外，一名工人遭到活埋。警消獲報後派出大量人力前往搶救，在中午12點半將受困工人救出，但已無生命跡象，隨即交由救護車送往醫院治療。

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  • 高雄楠梓因路面坍塌導致工人遭活埋，警消已前往搶救。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者林耀文攝）

    高雄楠梓因路面坍塌導致工人遭活埋，警消已前往搶救。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者林耀文攝）

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