高雄下水道工程坍塌 傷者救出無生命跡象

2016-09-10 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄楠梓在稍早傳出工安意外，正在進行的下水道工程時因道路突然坍塌，導致工人遭到活埋。

綜合媒體報導，今日上午11時51分，楠梓藍昌路和大學28街交叉路口在進行下水道工程時，現場突然發生塌陷意外，一名工人遭到活埋。警消獲報後派出大量人力前往搶救，在中午12點半將受困工人救出，但已無生命跡象，隨即交由救護車送往醫院治療。