腳踩車椅綁鞋帶被碎念 女高職生Call爸擋校車
2016-09-10 12:34
［記者鄭淑婷／桃園報導］就讀桃園市私立高職的陳姓女高職生，去年12月30日下午4點多搭校車返家，她直接把腳踩在椅子上綁鞋帶，被楊姓司機斥責，雙方在車上起了爭執，楊姓司機說：「妳等下就不要下車！」女學生打給爸爸求助，36歲陳父立刻載了20歲邱姓、21歲蕭姓友人，飛車埋伏在校車路過的桃園區介壽一段、忠孝街口，看到校車抵達陳父以車擋車，並持球棒怒砸校車，3人分別被桃園地檢署依強制、毀損罪嫌起訴。
楊姓司機指控，3人擋在他車前質問：「你對一個小女生講這種話會讓人害怕，開門讓她下車！」他不敢亂開門讓學生下車，萬一碰到壞人怎麼辦，對方逼他下車談判不成，從車上拿出鋁棒砸車。
陳父反控是楊姓司機先嗆女兒：「妳等一下就不要下車！不然妳就試試看！妳完蛋了！」才會帶友人趕往救女兒，楊姓司機一度開車衝撞，導致蕭男受傷。
楊姓司機控告陳父3人涉嫌強制、毀損罪，陳父3人及女高職生則反控楊姓司機涉嫌傷害、恐嚇罪，檢察官調出校車行車紀錄器還原現場，認為陳父3人確實有攔車、砸車行為，偵結依強制、毀損罪嫌起訴，但楊姓司機要女學生不要下車，是因要找教官上車處理，行車紀錄器也沒有開車撞人情況，偵結予以不起訴處分。
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