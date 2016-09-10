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消防局大門口收賄 消防官員重判10年10月

2016-09-10  12:29

〔記者楊國文／台北報導〕前桃園縣（已改制為桃園市）消防局火災預防科長許萬成，被控收受建商的「快速通關費」，讓數項建案快速通過消防安檢，取得使用執照，並收取數萬元至30萬元不等賄賂，高等法院今依不違背職務收賄罪，重判許男10年10月、褫奪公權5年；還可上訴。

檢調蒐證指出，現年66歲的許萬成曾兩度涉嫌在消防局大門口，分別收受12萬及30萬元的賄款，行徑相當大膽。但許萬成辯稱，他沒有收錢或貪污，建商向他請教法規，不方便到辦公室，才在消防局門口討論法規，不過，有建商咬他涉收賄不法。

此案是101年9月桃園縣長信箱收到檢舉函，建商爆料消防局科長許萬成在業界拿錢辦事很有名，要求建商繳交通關費等不法情事，政風室呈報調查後，轉送廉政署蒐證達10個月，桃園地檢署檢察官邱文中於102年10月指揮，搜索許萬成、多位建商等人辦公室、住處，並將許申請羈押獲准，許也遭羈押、停職。

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  • 許萬成（右）涉嫌向建商收取快速通關費。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    許萬成（右）涉嫌向建商收取快速通關費。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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