女子抓寶跌6米溝 左腳、腰椎骨折
2016-09-10 12:13
〔記者陳冠備／彰化報導〕水溝裡有寶？彰化縣埔心鄉武平西街旁水溝，今日清晨傳出一名女子落水意外，消防局獲報趕緊出動救援，女子被救起時意識清楚，經送往衛服部彰化醫院治療，發現左腳與腰椎骨折；據附近民眾表示，該女子可能是玩寶可夢太專心，忽略前方有水溝，不慎踩空跌落。
彰化縣消防局埔心分隊指出，今日清晨6點25分獲報有人落水，趕緊出動救護車、消防車與船艇前往救援，抵達現場發現40歲徐姓女子跌落6米深的水溝河床，所幸今日水溝水位僅至小腿，河床上還有草叢保護，初步發現徐女僅有擦傷，意識清楚，趕緊將她抬上擔架上岸。
彰化醫院表示，徐女除四肢擦挫傷外，左腳跟骨骨折、第二腰椎骨折，所幸並無生命危險。
報警民眾表示，清晨散步時，看到徐女很專心地沿著水溝旁在滑手機，感覺是在玩寶可夢，結果走一走竟然掉下去了，由於水溝與路面落差很大，只好趕緊報警。
警方呼籲民眾，玩寶可夢最好在公園或安全空曠處，且勿在路上邊走邊玩，以免發生危險。
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