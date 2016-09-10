廚師攜毒與子彈 遭逮辯稱要紓壓

2016-09-10 12:09

〔記者黃建華／高雄報導〕家住恆春的吳姓廚師，因工作壓力大，昨深夜到高雄跟藥頭購買毒品打算吸食紓壓，遭保大警網查獲，還起獲子彈一批，警方正擴大追查毒品與子彈來源。

保安大隊特勤中隊小隊長曾曜伸、張志聖、黃全揚等3員9日22時30分許，在高雄市新興區民主路與自立二路口，查獲吳姓男子持有二級毒品安非他命40.99公克、三級毒品愷他命12.68公克、三級毒品一粒眠18顆、手槍子彈27顆。

經查，吳男（77年次、待業、詐欺及毒品前科），供稱昨（9）日自住家恆春北上高雄散心，於15時30時許在三民區自立路與十全路偶遇一名綽號「成ㄚ」的男性友人，並以新台幣2萬5千元的代價購得毒品及子彈，又供稱吸毒原因是之前曾在高雄某大飯店擔任廚師，當時工作壓力過大及交友不慎，便成了癮君子，殊料於購毒後欲返回恆春的路上，因違規停車遭警盤詰查獲毒品及子彈。

吳嫌坦承非法持有上述物品及吸食不諱，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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