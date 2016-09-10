晨運老翁遭撞不治 一只手錶成破案關鍵

2016-09-10 12:21

［記者方志賢／高雄報導］84歲周姓老翁凌晨要去公園運動，卻遭24歲黃姓男子騎車撞倒後送醫不治，黃男則肇事逃逸，警一度以為是路倒意外，但從現場遺留一只手錶並調閱監視畫面，在離監視器影像最後消失地300公尺處，找到肇事機車及黃男，他坦承肇事，並向死者家屬下跪認錯。

警方調查，本月3日5時許，周姓老翁打算到公園晨運，穿越馬路時卻遭重型機車撞倒，騎士黃男也人車倒地，但黃姓男子並未報警，反而牽起機車逃離現場。約3分鐘後，一名劉姓男子騎重機經過，輾過倒地的老翁腿部，趕緊報案。

轄區鼎金派出所獲報到場處理，老翁雖經送醫仍告不治，劉男供稱，車禍前老翁已躺臥路上，警一度誤以為是路倒老翁意外案，但進一步查訪，有民眾指稱，車禍時聽到機車滑倒聲響，加上現場遺留的一只手錶，經家屬證實非老翁所有，因此研判是肇事逃逸案。

警方進一步調閱監視器，證實老翁是遭肇逃機車撞擊倒地後，再遭劉男騎機車輾過，由於當時天色昏暗且飄著細雨，警方從調閱的監視器中看不到完整車號，於是清查轄區相關車輛，最後在肇事機車於監視器影像最後消失地，約300公尺的大昌二路上，找到黃嫌的肇事重機車。

初步檢視該車前擋泥板及右側車身均有滑行刮痕，與肇事車輛倒地刮痕方向吻合，黃嫌的臉及手腳也有擦傷傷痕，黃某坦承肇事逃逸，供稱肇事後慌了手腳，才未報案並逃離現場。

黃男在派出所也向死者家屬下跪認錯，全案依肇事逃逸致人於死、遺棄罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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