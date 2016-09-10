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大叔偷女內褲 落網辯稱：漏屎換褲

2016-09-10  11:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃區黃姓女子日前發現，自己晚上掛在屋簷下的內褲不翼而飛，結果經調閱家中裝設的監視器，發現內褲是被不明男子偷走，經報警後，警方循線逮到涉案的蕭姓男子後，蕭男辯稱，當天因臨時拉肚子弄髒內褲，才會先偷內褲來換穿。

警方指出，上月初，黃女發現內褲被偷後，透過監錄系統發現半夜一點多左右，有一名男子手持花雨傘、徒步走到他們家的屋簷下拿走她的內褲，讓她感到相當害怕與噁心，報案希望警方可以幫忙揪出嫌犯。

警方根據監錄畫面研判，該名內褲竊賊身材矮小瘦弱、兩側臉頰均有明顯的凹痕線條，穿著牛仔短褲、夾腳拖，還手持花面雨傘，且行竊過程沒有使用交通工具，應有地緣關係，極可能是住在附近的民眾。

經一個多月的過濾，警方鎖定有竊盜前科的55歲蕭姓男子，經前往蕭家訪查後，果然找到當天蕭男偷內褲時所使用的花雨傘；而蕭男得知自己的犯案過程被監視器錄下，見無法狡辯，只好坦承自己竊內褲。

蕭男還辯稱，當天他黃姓被害人住處時，因臨時拉肚子所以弄髒內褲，才會先偷內褲來穿，員警追問他為何偷女性內褲，蕭男卻說不出所以然，訊後被依竊盜罪函送法辨。

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  • 蕭姓男子拿花雨傘偷內褲，過程全被錄下。（記者黃佳琳翻攝）

    蕭姓男子拿花雨傘偷內褲，過程全被錄下。（記者黃佳琳翻攝）

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標題：大叔偷女內褲 落網辯稱：漏屎換褲


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