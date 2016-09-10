一定要讓蕭曉玲復職？ 鍾小平爆柯要教局喬事

2016-09-10 12:01

〔記者梁珮綺／台北報導〕國民黨市議員鍾小平今上午踢爆並公開錄音檔，指台北市長柯文哲要求教育局長湯志民去喬前中山國中音樂老師蕭曉玲復職案，要撤銷蕭的解聘處分，但因全案已經最高行政法院判決定讞，湯認為有法律風險不願意去，柯改叫副局長曾燦金處理，曾喬事的錄音檔全程被錄下來，鍾小平怒批柯目無法紀、橫柴入灶，週一要到監院檢舉柯、曾2人瀆職。

鍾小平今上午召開記者會，指因湯不願意喬，柯直接授命曾，要曾盡快解決此案，曾因而分批與當時中山國中校長曾美蕙、訓導主任朱毋我及教評會成員等人見面喬事，而昨更找中山國中現任校長周婉玲談話，要求若蕭曉玲復職後，能回中山國中任教音樂老師，鍾小平指出，中山國中只有一個音樂教師名額，現在沒有缺，周以違法且無缺的理由回絕。

鍾同步公開曾喬事錄音檔，指曾在幾個月前與當時中山國中教評會成員談話，要求其翻案，如「市長給局長跟我們這邊的壓力就是說，你們都沒進度…就是說，市長是說你若不做撤案的狀況，市長要追究當時處分的人啦！」「現在會比較傾向說會撤掉這個不適任的解聘案，教育局會自己來處理…將來老師的錢（指8年薪水）可能我們會介入補發給她，就沒有提國賠的必要。」

對此，教育局主秘廖文靜表示，2011年最高行政法院判決定讞，2013年監察院糾正，目前還沒結案，教局仍在進行法理研議，會堅持依法行政，在力求程序正義前提下做處置，若後續確定撤銷原處分讓蕭復職，因中山國中沒有音樂老師缺額，教局也會再研議如何讓蕭復職。

蕭曉玲因反對前北台北市長郝龍斌「一綱一本政策」，在2008年被解聘，過程被監察院於2013年糾正，柯文哲更要求廉委會徹查，建議撤銷原處分。