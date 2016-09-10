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不滿等太久… 犯嫌開庭竟罵檢察官三字經

2016-09-10  11:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子王永樂3月8日因涉毒品案件被提解至基隆地方法院檢察署等候訊問，王男因不堪久候竟對法警說，要罵檢察官「幹你娘」。未料，檢察官開庭時，王男竟真的對檢察官唐道發表示：「樓下顧門那個叫我譙你，幹你娘，讓我等那麼久」當場侮辱檢察官，訊後被檢察官依妨害公務提起公訴。基隆地院今判王男有期徒刑4月，得易科罰金。

判決書指出，基隆地檢署檢察官唐道發偵辦林煌岳涉嫌違反毒品危害防制條例案件時，提解王男至地檢署候審室等候。王男不耐久候，向法警表示：「我現在就要上去罵他，讓我等那麼久，我要罵他幹你娘」。

偵查庭開始時，王男對檢察官表示；「樓下顧門的（意指法警）要我罵你」，檢察官反問：「罵什麼？」王男竟回：「幹你娘」。

王男事後辯稱，是檢察官詢問自己，法警要他罵檢察官什麼，他只是回答問題，並沒有侮辱的意思，也承認有在候審室說要罵人。

法官認定，王男在等候室已有妨害公務犯意，且承認犯行，妨害公務屬實，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

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  • 法庭配備示意圖。（資料照）

    法庭配備示意圖。（資料照）

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