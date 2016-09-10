路上遇車禍 休假警指揮、方神打110

2016-09-10 11:16

〔記者葉永騫／東港報導〕屏東縣新園鄉南興路與鹽龍路口8日晚發生汽車撞上腳踏車的車禍，腳踏車騎士被撞飛摔落路面滿身是血，恰巧屏東縣警局長方仰寧、東港警分局巡官蔡進傑發經過發現，「方神」立即打110報案、督察長張偉中撐傘、蔡進傑則是下車在現場指揮交通，直到救護車將腳踏車騎士送醫救治已無大礙，讓騎士的家屬相當感謝。

蔡進傑表示，當時他休假後正準備返回警察局上班，身上穿著便服，沒想到前方就發生這起車禍，疑似腳踏車騎士闖紅燈，而汽車駕駛因為死角加上大雨，沒有注意到前方狀況而發生碰撞，騎士被撞後彈飛到高空摔落，不斷在地上哀嚎，臉上、身上鮮血直流，他為了不讓後方車輛，因天雨視線模糊而再次撞上受傷者及車輛，立即下車指揮往來的車輛改道，但沒想遇到縣警察局長方仰寧、督察長張偉中到東港開會，方仰寧立即撥打110報案，張偉中則拿著雨傘幫忙遮雨，這樣的巧合，讓他記憶深刻。

腳踏車騎士在送醫急救後已無大礙，家屬相當感謝警方的協助，而東港警方也特別表揚蔡進傑休假還主動協助處理車禍的行為，認為是員警的最好楷模。