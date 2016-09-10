野獸姨丈性侵外甥女 辯稱是戀人

2016-09-10 11:27

〔記者項程鎮／台北報導〕高雄張姓男子4年前帶13歲外甥女小薇（化名）到摩鐵性侵，還辯稱2人是男女朋友，到摩鐵是為了吃東西、聊天和吹冷氣，最高法院維持高雄高分院見解，認定張男性侵小薇12次，重判10年徒刑確定。

判決指出，張男從101年12月19日起，要小薇放學後到社區圖書館等候，他再開車載小薇到摩鐵，5個月內，張男共載小薇到摩鐵性侵12次，庭訊時，張男只承認性交1次，且經過小薇同意，事後小薇還向他要錢，其中3次他在上班，不可能去摩鐵，其他時間到摩鐵是為了吃東西、聊天和吹冷氣。

高雄高分院不採信張男辯詞，認為他身為小薇長輩，卻性侵當時只有13的小薇，前後共達12次，竟辯稱2人是男女朋友，害小薇身心嚴重受創，還出現創傷症候群，本想把張男判得更重，考量他已賠小薇150萬元，且沒有前科等犯罪紀錄，因此判刑10年，上訴後被最高法院駁回。