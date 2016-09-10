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妻見丈夫臉書 才知已遭背叛

2016-09-10  11:12

〔記者溫于德／台北報導〕已婚詹女拿丈夫邱男手機來看，才知他申請的臉書帳號，竟與一名王女有親密對話，甚至也有合拍照片，質問對方，果真是外遇，氣得提告王女妨害家庭。台北地院審理後認為，王女確有犯行，依法判她有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

判決指，詹女、邱男民國89年結婚，但去年12月，她拿丈夫手機一看，才知對方申請了臉書帳號，且與王女有親密對話，也有合照。詹女日後才知道，丈夫這段外遇情，起自103年12月間到去年9月，即便去年6至7月，王女已知邱男已婚，仍繼續這段外遇情。法院依法判決。

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