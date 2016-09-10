逆向撞垃圾車 男判賠新北環保局70萬

2016-09-10 11:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓男子去年10月10日無照駕車行經土城明德路，為閃避路旁放置的三角錐，車子竟跨越分隔線撞到對向車道的新北市環保局廚餘回收車，垃圾車駕駛反應不及，回收車因此翻覆，車體嚴重毀損無法使用，向陳男求償回收車修復費70萬餘元。

新北市環保局表示，因陳男對協商賠償事宜均置之不理，他們只好提出訴訟；新北地院開庭時，陳男經通知仍未到庭，也未提出準備書狀爭執，法官調閱刑事卷宗及警方交通事故調查卷宗，因陳男案發後向警方坦承犯行，法院因此判陳男須賠償新北市環保局70萬餘元回收車修理費，可上訴。