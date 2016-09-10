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兆豐銀涉洗錢案 北檢昨密訊蔡友才的妻子

2016-09-10  10:41

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，今天凌晨12點多，陸續將兆豐金董事會前主任秘書王起梆、前兆豐金董事長蔡友才，分別依違反證券交易法諭令200萬元及300萬元交保，並諭令限制住居、出境及出海；除兩名被告外，檢方昨也密訊蔡友才曾任職金融圈的妻子作證，並從蔡友才住處查扣文件及關鍵便條紙。

檢方昨天指示檢察事務官展開大規模搜索、約談行動，是為了查扣蔡友才電腦及手機內往來的電子郵件、通聯紀錄與訊息等資料，藉此與檢方之前至金管會、財政部、兆豐銀、兆豐金調閱的相關文件，以及證人說詞進行勾稽比對，追查其中有無不法之處。

昨天原本只約談5人，因相關人接受檢察事務官初訊時，又提到1個新名字，檢方昨臨時多約談1名兆豐金控高層，總計昨天共6人遭約談，除了蔡友才、王起梆被列為被告之外，蔡友才妻子及3名兆豐高層均是證人，訊後已請回。

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  • 檢方昨也密訊蔡友才曾任職金融圈的妻子作證，並從蔡友才住處查扣文件及關鍵便條紙。（資料照，記者張嘉明攝）

    檢方昨也密訊蔡友才曾任職金融圈的妻子作證，並從蔡友才住處查扣文件及關鍵便條紙。（資料照，記者張嘉明攝）

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