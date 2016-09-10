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27歲騎士凌晨撞路樹 當場死亡

2016-09-10  10:12

〔記者蔡清華／高雄報導〕今（10）日清晨3時53分許，在楠梓區高楠公路898-1號前，27歲賴姓男子騎機車，沿楠梓區高楠公路北上慢車道，不明原因擦撞人行道外側邊緣，騎士隨即撞上路樹，不幸死亡。

事故發生後，楠梓警分局長陳百祿即指派副分局長，率交通組長、偵查隊鑑識人員、後勁所長及交通分隊長等員趕至現場協助救護及勘查採證，調閱肇事地點附近監視器，並報請檢方相驗，以儘速釐清肇事原因。

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  • 機車騎士撞路樹身亡。（記者蔡清華翻攝）

    機車騎士撞路樹身亡。（記者蔡清華翻攝）

  • 員警到現場管制交通。（記者蔡清華翻攝）

    員警到現場管制交通。（記者蔡清華翻攝）

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