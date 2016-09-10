鴛鴦劫匪暗夜打劫 搶運將不成沾了滿身屎
［記者游承霖／新北報導］暗夜驚魂！新北市李姓計程車司機，今凌晨2時許在新北市三重區搭載一對情侶檔，佯稱說要去白沙灣看海，不料車輛開到聖約翰大學時，情侶檔露出真面目，要求將車開到巷內，使出「鎖喉手」及「龍抓手」企圖搶奪運將財物及車鑰匙，所幸運將激烈反抗，才沒讓2人得逞，情侶檔逃逸途中還踩到狗屎跌倒，原欲到校園內變裝，卻仍逃不過聞訊趕來的偵查隊及賢孝派出所員警鷹眼，將2人逮捕。
警方調查，22歲的黃姓男子與32歲陳姓女子，是在工作認識的情侶檔，原在士林夜市賣水果，3週前因業績不佳遭老闆辭退，也因缺錢繳房租被房東趕出來，走投無路的2人，竟然動起當街打劫運將的歪腦筋。今天凌晨2時許，從三重區正義北路與大同街口攔下67歲李姓運將的車，稱說要到白沙灣看海，一路上2人在車上都沒交談，直到車子開到聖約翰科技大學前，黃男才開口要運將轉進校園附近的巷子內，李姓運將當時還以為2人住處在這附近，還誇讚他們住所「真清幽！」
不料下一秒情侶檔就露出真面目，黃男從後座使出「鎖喉功」，勒住運將頸部，陳女見運將動彈不得，立即鑽到前座搜刮運將車上財物及搶奪計程車鑰匙，企圖把車搶走；開車大半輩子的李姓運將，眼見生財工具就是泡湯，顧不得脖子被黃男掐住，激烈反抗掙扎大喊：「搶劫！」，並隨手拿起保溫杯往陳女頭部砸，2人被運將突如其來的舉動嚇到，立刻下車逃逸，邊逃邊回頭看運將是否追上，不料卻跌了個狗吃屎，全身衣物都沾上了狗大便，眼見運將沒追上，便跑進校園內變裝。
淡水警分局偵查隊及賢孝派出所獲報，派人在校園周遭實施攔截圍捕，因案發地點相當偏僻，研判2人沒有車可搭，可能還在附近徘徊，便派出大批員警沿著學生宿舍及海邊搜索，只見離案發地點5公里處，一對情侶手牽手走在馬路上，手上來拿著大包小包的行李相當可疑，上前盤查，果然就是這對鴛鴦劫匪。
李姓運將隨後趕來指認，氣憤地說：「就是他們啦！」，運將驚魂未定的表示，原本跑完這趟就要回家休息，卻遭遇此劫，差點連生財工具都不保。
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標題：鴛鴦劫匪暗夜打劫 搶運將不成沾了滿身屎
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