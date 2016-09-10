腿酒店妹辦護照意外查出通緝 抱怨「日本之旅泡湯了」

2016-09-10 10:06

〔記者黃建華／高雄報導〕在酒店上班、身材面容姣好的劉姓女子，前往移民署櫃台辦理護照，原打算前往日本旅遊，卻因捲入前男友毒品案一併遭通緝，移民署暗中通報警方前往逮人，劉女日本之旅泡湯，警訊時痛罵「都是被前男友所害的，不想再提這個爛人。」

前金分駐所接獲移民署櫃台通報，有一劉姓女子要辦護照出國玩，卻被移民署查出涉及毒品危害防制條例案遭高雄地檢署通緝中，通知由員警前往帶回偵辦。

警方說，該名劉姓女子（23歲）穿小可愛緊身牛仔褲，外型亮眼，一問才知她在酒店工作。

經查，劉女因在外與好姊妹租屋很少回家，所以不知遭通緝，更稱毒品案係前男友害的，已分手半年，不願再提起這個爛人。

劉女稱，她大學肄業，在酒店上班是要儘快還清學貸，劉女警訊時還抱怨「日本之旅泡湯了」，讓警方啼笑皆非，員警最後只能勸她中秋節快到了記得要回家團圓，警詢後將劉女解送高雄地檢歸案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆