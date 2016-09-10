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宜蘭市住宅火警 消防局派員搶救

2016-09-10  09:49

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局上午9點33分獲報，指宜蘭市復興路一段住宅發生火警，出動宜蘭、員山分隊救災人車前往搶救。

現場指揮官已回報為炊事不慎，無人員傷亡。

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