詐領差旅費704元被罰1萬 女技士得不償失
2016-09-10 10:05
〔記者黃建華／高雄報導〕在自來水公司服務的葉姓女技術士，因貪小便宜，每次浮報溢領差旅費88元，前後8次，共詐領差旅費704元，遭調查單位查獲送辦，高雄地檢署偵查時，葉女坦承犯行，檢方認為她犯罪所得不高，過去沒有前科，給予緩起訴，以勵自新，但葉女需支付公庫1萬元，十足是得不償失!
檢方調查指出，在自來水公司第七區管理處路竹某單位服務的59歲葉姓女技術士，負責收發、會計等業務，102年11月間，須不定期前往中華郵政岡山郵局（距葉女服務單位6.2公里）、合作金庫路竹分行（距葉女服務單位4.8公里）及第七區管理處等單位，對帳、收發郵件與公文寄取。
葉女除至岡山、路竹等地洽公外，實際上並未前往第七區處，而是利用在第七區處總務室服務的蔡姓同事與其子（在路竹某天然氣公司服務）上班之便，將公文託給蔡子帶回家，再由其父翌日上班時帶往第七區處。
事後葉女卻偽填不實公出單，浮報公出地點為較遠的第七區管理處（距離32公里），每次申請來回補助140元，實際上可請領的補助費應為52元，每次溢領88元，前後溢領詐得704元，案經調查局高雄市調處送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 轉任北京故宮惹議 馮明珠：沒違法，故宮沒機密
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- 威廉拍電影 屁屁吃香 阿緯力挺 砸老本包場
- 台北600名自學生 昨天開學囉
- 數位宅妝新風潮 建商銷售添利器
- 北市競選廣告規定修改 違規直接罰
- 交流頻繁？故宮：那是馮前院長在的時候
- 歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
- 桃映紅茶 市府推產銷履歷標章
- 馮明珠「故宮沒機密」遭打臉 專家爆這些文件恐外流
- 田協理事長蔡辰威請辭// 體育署長被批不適任
- MLB》韓國正妹女團大秀特技開球 紅到大聯盟（影音）
- 鄭有美粉嫩美肌 屍速列車亮點
- 蘋果與非蘋訂單通吃 台積電8月營收943億
- 股匯雙殺 台幣重貶2.24角
- 根絕萬年秘書長 讓「邪會」回歸協會
- 等了6年 澎湖再度主辦離島運動會
- 台灣好行學生半價 周邊消費優惠
- MLB》界外球判暴投 喬伊斯又惹議
- 感覺紀事簿 最美好的一天
- 網協理事長：妖魔化協會不公平
- 一場大雨 市區、吉安多處積水
- 異色童話館 憂鬱王子
- 對大巨蛋承諾 柯︰遠雄最後機會 只剩兩選擇
- （影音）主持被水母螫傷！女星立馬脫褲尿在他手上
- 畜牧場限制下修 新園里民赴議會抗議
- 臉書讓步！ 允解除經典越戰照的分享限制
- 關懷社福院童 南市議會送慰問金傳愛
- 變態鄰居 4度偷女內褲、高跟鞋猥褻
- 異想區 來世
- 翫寶 桃園唯一NASA隔震建築
- 北韓第五度核試 威力達廣島原爆7成
- 社論》歐巴馬與達賴喇嘛的紅地毯
- 準兆豐金總座楊豊彥：戒慎恐懼接下這工作
- 朵朵小語 釋放
- 台江文化中心 拚107年8月完工
- 法媒︰蘋果已江郎才盡
- Note7機上禁用、禁託運 5家國航跟進
- NBA》入選名人堂 艾佛森演說又淚崩
- 簽名照買單！周杰倫自爆吃霸王餐
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：詐領差旅費704元被罰1萬 女技士得不償失
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分