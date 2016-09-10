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詐領差旅費704元被罰1萬 女技士得不償失

2016-09-10  10:05

〔記者黃建華／高雄報導〕在自來水公司服務的葉姓女技術士，因貪小便宜，每次浮報溢領差旅費88元，前後8次，共詐領差旅費704元，遭調查單位查獲送辦，高雄地檢署偵查時，葉女坦承犯行，檢方認為她犯罪所得不高，過去沒有前科，給予緩起訴，以勵自新，但葉女需支付公庫1萬元，十足是得不償失!

檢方調查指出，在自來水公司第七區管理處路竹某單位服務的59歲葉姓女技術士，負責收發、會計等業務，102年11月間，須不定期前往中華郵政岡山郵局（距葉女服務單位6.2公里）、合作金庫路竹分行（距葉女服務單位4.8公里）及第七區管理處等單位，對帳、收發郵件與公文寄取。

葉女除至岡山、路竹等地洽公外，實際上並未前往第七區處，而是利用在第七區處總務室服務的蔡姓同事與其子（在路竹某天然氣公司服務）上班之便，將公文託給蔡子帶回家，再由其父翌日上班時帶往第七區處。

事後葉女卻偽填不實公出單，浮報公出地點為較遠的第七區管理處（距離32公里），每次申請來回補助140元，實際上可請領的補助費應為52元，每次溢領88元，前後溢領詐得704元，案經調查局高雄市調處送辦。

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  • 一名任職水公司的葉姓女技術士浮報出差費704元，雖獲高雄地檢署給予緩起訴，卻須支付國庫1萬元，得不償失。（資料照，記者張忠義攝）

    一名任職水公司的葉姓女技術士浮報出差費704元，雖獲高雄地檢署給予緩起訴，卻須支付國庫1萬元，得不償失。（資料照，記者張忠義攝）

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