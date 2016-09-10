伸手直逼下體 現役軍人猥褻未成年少女
2016-09-10 09:27
〔記者溫于德／台北報導〕現役軍人李男日前認識未成年的小美（化名），載她外出竟伸鹹豬手，伸手直攻對方胸部、下體，後因小美嚴正拒絕，李男才收手，最後仍被小美及其父親提起妨害性自主告訴。法院審酌後，認為李男手指未進入小美下體，僅能算是猥褻，依法判處有期徒刑6月，得易科罰金，全案仍可上訴。
全案起因於，去年2月21日，李男開車載小美出遊，隔日凌晨4時許返家。共遊期間他竟伸鹹豬手，直接進攻對方胸部、下體；後因小美察覺有異推開，李男才收手，但仍被告上法庭。
台北地院開庭時，李男雖承認確有觸摸對方胸部及下體，但對少女未滿16歲則堅稱並不知情；法官則根據受害人小美的證詞提到，她認識李男快2年，雙方有時會在公園碰面、聊天，當時會穿制服，強調「李男至少看過5次，多多少少應該會知道」，採信「李男應是知情」。
法官認為，李男犯後未有真摯歉意或積極彌補，態度不佳，且小美也明確表示不願和解，但考量李男沒有前科，尚在服志願役中，最後判有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。
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