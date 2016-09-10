通緝犯遇警加油落跑 無奈機車不給力
2016-09-10 08:50
〔記者黃建華／高雄報導〕因違反商業會計法遭通緝的陳姓男子，遇警攔查，趁隙猛催油門想逃，奈何「小綿羊」機車不給力，冒出陣陣白煙還是跑不快，最後被警追上，罪加一條妨害公務，大呼倒楣！
鼓山警分局昨晚間巡邏時，發現一名陳姓男子滿臉通紅、行車速度緩慢，疑似酒後駕車，所以將他攔下盤查，該名男子一邊推說沒帶證件，一邊又說忘了身分證字號，卻趁員警轉頭查看他的車牌時，油門一催到底落跑，沒想到50C.C.的小綿羊機車硬是不給力，都已經吐出陣陣白煙還是跑不快，被緊追在後的警察給攔下，最後男子索性不抵抗了，被銬住雙手一臉氣呼呼地坐在地上，束手就擒。
鼓山分局內惟派出所員警林宏泉表示，在追逐過程中不斷鳴放警報器示意陳姓男子停車，但陳男非但不理會，更加速在小巷內亂竄，試圖要將緊追在後的員警甩掉，連腳上穿的藍白拖鞋都掉在路上顧不得撿了。
陳姓男子落網表示，知道自己遭到通緝，因不想入監服刑，才會在遇到員警攔查時逃跑；但自己所騎的小綿羊機車，不管怎麼用力猛催油門，就是跑不快，所以只好認栽了。最後，陳姓男子除了通緝案件被解送到案外，還被依妨害公務罪名移送法辦。
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