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印尼語美女移民官 協助印尼學生團件受理

2016-09-10  08:11

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署為疏解大學開學期間，大批外籍學生申辦各式證件所積累的人潮，目前已責由移民署台北市服務站特別提供機關及學校貼心的「團件服務」服務，每10件以上的申請案即可預約辦理。

移民署表示，因全國各大學院校集中在雙北市，有將近20多所之多，所以9月開學期間，就是移民署台北市服務站學生案件收件的高峰期。各國的交換生、獎學金生、或台灣畢業的外國畢業生轉換成工作居留的情形，都蜂擁至移民署各服務站辦理居留案件。

移民署台北服務站黃主任說，為配合政府新南向政策，除請印尼語通譯在下班期間教授服務站同仁和志工印尼語外，她也特別選定印尼語專長的朱瑋苓到台北市服務站服務。

服務站特別提供給學校貼心的「團件服務」服務，就是因為現在各大學有很多東南亞的留學生，各大學並不是都有印尼語專長行政人員，所以鼓勵學校可以利用服務站的「團件申辦預約專線」，服務站也會貼心安排專區受理案件申請。

移民署各縣市服務站服務時間，是早上8時至下午5時，學校或是機關的外國學生、外籍人士，如居留地址登記於台北市，有超過10件的申請案件，就利用02-23889393分機2131專線提出預約。

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  • 美女移民官朱瑋苓協助臺科大印尼大學生申辦外僑居留證。（記者劉慶侯翻攝）

    美女移民官朱瑋苓協助臺科大印尼大學生申辦外僑居留證。（記者劉慶侯翻攝）

  • 移民署台北服務站。（記者劉慶侯翻攝）

    移民署台北服務站。（記者劉慶侯翻攝）

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