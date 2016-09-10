凌晨抓寶聽見詭異女聲 她離開現場卻發生命案...
2016-09-10 11:24
萬年溪景觀橋。（資料照，記者羅欣貞攝）
〔即時新聞／綜合報導〕屏東有名女網友昨日凌晨和老公下班後，到屏東萬年溪旁抓寶可夢，夫妻倆沿著溪邊散步兼抓寶，但走著走著，這名女網友的耳邊突然響起一名女子的詭異聲音，讓她瞬間暴起雞皮疙瘩，立刻和老公離開當地，結果凌晨3點，竟有釣客在那邊釣到女浮屍...
女網友在「爆系公社寶可夢討論區」發文表示，因為老公上小夜班，工作結束後，老公帶她去萬年溪抓寶、補球，凌晨2點他們沿著溪邊補球，但她突然開始冒起雞皮疙瘩，耳邊隨即傳來女人說話聲音，當下立刻向老公說要回家，馬上離開現場。
後來有朋友和女網友說，萬年溪4點多有人釣魚釣到浮屍，她覺得「應該是女生在附近到處繞」，因為她在醫院上班，對某些狀況會比較敏感，通常遇到這種事，都會出現頭皮發麻，起雞皮疙瘩的「癥狀」，她也提醒其他網友，深夜時有些地方儘量別去。
根悉，有一名釣客在9日凌晨3點30分在萬年溪釣魚，發現一名女浮屍，警消人員到現場後，初步判定女子為30至40歲，身上沒有證件。
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