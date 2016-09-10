| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
楠梓下水道工地塌陷 1工人遭活埋
 首頁 > 社會

凌晨抓寶聽見詭異女聲 她離開現場卻發生命案...

萬年溪景觀橋。（資料照，記者羅欣貞攝）

2016-09-10  11:24

〔即時新聞／綜合報導〕屏東有名女網友昨日凌晨和老公下班後，到屏東萬年溪旁抓寶可夢，夫妻倆沿著溪邊散步兼抓寶，但走著走著，這名女網友的耳邊突然響起一名女子的詭異聲音，讓她瞬間暴起雞皮疙瘩，立刻和老公離開當地，結果凌晨3點，竟有釣客在那邊釣到女浮屍...

女網友在「爆系公社寶可夢討論區」發文表示，因為老公上小夜班，工作結束後，老公帶她去萬年溪抓寶、補球，凌晨2點他們沿著溪邊補球，但她突然開始冒起雞皮疙瘩，耳邊隨即傳來女人說話聲音，當下立刻向老公說要回家，馬上離開現場。

後來有朋友和女網友說，萬年溪4點多有人釣魚釣到浮屍，她覺得「應該是女生在附近到處繞」，因為她在醫院上班，對某些狀況會比較敏感，通常遇到這種事，都會出現頭皮發麻，起雞皮疙瘩的「癥狀」，她也提醒其他網友，深夜時有些地方儘量別去。

根悉，有一名釣客在9日凌晨3點30分在萬年溪釣魚，發現一名女浮屍，警消人員到現場後，初步判定女子為30至40歲，身上沒有證件。

廣告
  • 女網友在臉書上寫到昨日凌晨遇到的怪事。（圖取自臉書）

    女網友在臉書上寫到昨日凌晨遇到的怪事。（圖取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寶可夢 精靈寶可夢 精靈寶可夢Go
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：凌晨抓寶聽見詭異女聲 她離開現場卻發生命案...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.