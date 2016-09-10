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美防長：因應北韓核危機 大陸是關鍵

2016-09-10  03:28

〔中央社〕繼北韓再度進行核試後，美國國防部長卡特（Ashton Carter）今天呼籲進一步對其施壓，並表示中國大陸擔負處理這項問題的「責任」。

卡特在挪威首都奧斯陸（Oslo）訪問時告訴記者，「我們必須..加倍對北韓施壓。」

他提出強化這個區域防衛動作，包括部署先進的反飛彈系統。

在談到北韓主要盟友時，卡特表示，「其中一件事我挑出來說，就是中國。」

「中國分擔這種局勢發展的重要責任，並具有扭轉這種局勢的重要責任。」

聯合國安全理事會今天稍後將開會，研議如何對北韓核試做出反應。

自從北韓2006年首度測試核子裝置以來，已受到聯合國5度制裁。

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